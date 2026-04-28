El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos estadounidenses que desean viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitan como parte de los controles para realizar este tipo de traslados. En ese sentido, desde 2021 el Departamento de Estado comenzó a emitir únicamente pasaportes llamados “de última generación” con el fin de reforzar sus características de seguridad y, si bien los de diseño antiguo conservan su validez, ya tiene fecha definitiva de caducidad. Desde principios de 2021, los libros de pasaportes se emiten con nuevas características como Además, para reforzar la seguridad, esta nueva edición tiene un código alfanumérico que comienza con una letra, seguida de ocho números, ubicado en la esquina superior de la página de datos. Es importante destacar que, pese a la incorporación del nuevo documento, los pasaportes emitidos antes de 2021 aún pueden utilizarse. Sin embargo, tienen una validez máxima de 10 años en el caso de los documentos de adultos, por lo que podrán utilizarse cómo máximo hasta 2030 o comienzos de 2031. Para realizar el trámite por primera vez es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.