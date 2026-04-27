El pasaporte es uno de los documentos más importantes para viajar al exterior y, en ciertos casos, puede ser rechazado si no cumple con las condiciones exigidas por organismos como la Transportation Security Administration (TSA). Para que sea considerado válido, no solo debe estar vigente, sino también en buen estado físico. Un pasaporte dañado, deteriorado o con información ilegible puede generar inconvenientes con las autoridades migratorias y derivar en la negativa de embarque o ingreso. Las normas federales de Estados Unidos establecen que los viajeros deben presentar un documento vigente, y en el caso de los ciudadanos naturalizados, es obligatorio utilizar el pasaporte estadounidense para ingresar o salir del país, incluso si conservan otra nacionalidad de origen. Además, el documento debe estar en buen estado físico, ya que cualquier deterioro puede invalidarlo para viajes internacionales. No se aceptarán pasaportes que presenten: Tampoco serán válidos aquellos emitidos a menores de 16 años si la persona ya alcanzó la mayoría de edad, aunque el documento aún no haya vencido. En Estados Unidos, el pasaporte tiene una validez de 10 años para adultos. Sin embargo, algunas aerolíneas y países exigen que el documento tenga al menos seis meses de vigencia al momento del viaje, por lo que no cumplir con ese requisito puede impedir el embarque. En el caso de los menores de 16 años, los pasaportes no se renuevan, sino que deben volver a tramitarse, y su validez es de cinco años. Para quienes necesiten actualizar su pasaporte, se recomienda iniciar el trámite con anticipación para evitar complicaciones con viajes ya planificados. Además, es importante tener en cuenta que, una vez iniciado el proceso de renovación, el documento anterior deja de ser válido para viajar. Si necesitas tramitar un nuevo pasaporte porque el que tienes ya no es apto para renovación, estos son los pasos a seguir: Por último, solo queda esperar los plazos de entrega. Por eso, se recomienda no iniciar el trámite sobre la fecha de un viaje para evitar inconvenientes.