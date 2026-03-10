Tramitar el pasaporte estadounidense es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean volar al exterior y aprovechar el alcance de esta identificación internacional. En ese marco, el Departamento de Estado detalló los requisitos que deben cumplirse como parte de esta gestión y los documentos y credenciales que todos deben presentar de manera obligatoria para poder realizar el trámite. Según lo establecido por las autoridades, todos los mayores de 18 años que deseen gestionar un nuevo pasaporte, además de las copias y documentos que demuestren su ciudadanía estadounidense, deben presentar una credencial identificatoria con foto. Una de las alternativas más frecuentes para satisfacer este requisito es la presentación de una licencia de conducir válida que incluya fotografía o un permiso mejorado que contenga imagen. Las autoridades indican claramente que las versiones digitales no son aceptadas al momento de realizar el trámite Para llevar a cabo el trámite de manera adecuada, es esencial cumplir con las siguientes instancias: Una vez que la solicitud esté en proceso, un correo electrónico notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede ser consultado en este enlace.