Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y constituyen una de las inquietudes estéticas más relevantes tanto en hombres como en mujeres. Si bien hay productos comerciales diseñados para ocultarlas, muchos de ellos contienen químicos agresivos que pueden causar sequedad o debilidad en el cabello con el uso continuado. En este contexto, un número creciente de individuos se inclina por alternativas naturales que permiten oscurecer las canas sin perjudicar la salud capilar. Estas opciones son accesibles, económicas y fáciles de elaborar en el hogar, lo que facilita la mejora del aspecto del cabello sin necesidad de recurrir a tintes industriales. Este tinte natural se valora por no contener químicos agresivos y por ser una alternativa accesible para quienes buscan cuidar el cabello mientras mejoran su apariencia. Con pocas aplicaciones, el cabello puede verse más oscuro, brillante y con mejor textura. El colorante casero de té negro se prepara con un ingrediente natural muy utilizado en el día a día y se destaca por su capacidad para intensificar el color oscuro del cabello. Su uso regular ayuda a disimular las canas de forma progresiva, aportando un tono más uniforme y natural. Para preparar este tinte, es necesario hervir una cantidad considerable de té negro en agua durante varios minutos hasta obtener una infusión adecuadamente concentrada. Posteriormente, se debe dejar reposar hasta que alcance una temperatura tibia. Una vez que la infusión esté lista, se aplica sobre el cabello limpio, prestando especial atención a las áreas con mayor presencia de canas. Se deja actuar entre 30 y 45 minutos y, posteriormente, se enjuaga únicamente con agua. Para obtener resultados óptimos, se sugiere repetir el procedimiento de dos a tres veces por semana.