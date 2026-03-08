Los movimientos geopolíticos en América Latina han comenzado a captar la atención internacional. En un contexto global caracterizado por la competencia entre potencias, se observan indicios de acercamiento entre México, Rusia y Cuba en los ámbitos diplomático, comercial y de cooperación estratégica. Este tipo de vínculos es interpretado por analistas como parte de una reconfiguración de alianzas que tiene como objetivo diversificar las relaciones internacionales y disminuir las dependencias en un entorno de tensiones geopolíticas. Para México, la ampliación de relaciones con diversos actores internacionales constituye una política exterior de diversificación. Para Rusia y Cuba, el acercamiento hacia países latinoamericanos representa una oportunidad para ampliar su presencia en la región. Los tres países mantienen relaciones diplomáticas y acuerdos de cooperación en diversos ámbitos, que abarcan comercio, energía, tecnología y coordinación en foros internacionales. El fortalecimiento de estos vínculos se desarrolla en un contexto de competencia global entre potencias y de búsqueda de nuevos socios estratégicos. El acercamiento entre México, Rusia y Cuba es observado con atención por Estados Unidos y otros actores internacionales. América Latina se ha transformado en un escenario de competencia por influencia económica y política y cualquier nuevo eje de cooperación suscita análisis sobre su repercusión en la región.