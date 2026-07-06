El documento permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a determinadas zonas de Estados Unidos bajo las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

Estados Unidos confirmó que existe una vía legal para ingresar al país sin tramitar la visa americana tradicional. Pese al endurecimiento de los controles fronterizos, un documento específico sigue vigente como llave de entrada para miles de mexicanos que cruzan la frontera cada semana.

Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC), un permiso destinado exclusivamente a ciudadanos mexicanos que realizan visitas temporales a zonas fronterizas de Estados Unidos.

Este documento funciona como una alternativa a la visa tradicional para determinados casos y bajo condiciones específicas establecidas por el Gobierno.

¿Quiénes pueden entrar a Estados Unidos con la Border Crossing Card?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo está disponible únicamente para ciudadanos mexicanos que obtengan la autorización correspondiente mediante el proceso consular.

Quienes ingresan utilizando este documento pueden permanecer en determinadas zonas fronterizas de Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa de turista convencional , siempre que cumplan con las condiciones migratorias fijadas por las autoridades.

Cuando el viajero pretende desplazarse fuera de las áreas autorizadas o permanecer por un período mayor al permitido, deberá contar con la documentación migratoria correspondiente.

¿Cuáles son las condiciones para ingresar con este documento?

Los ciudadanos mexicanos pueden cruzar la frontera sin visa americana.

Las autoridades estadounidenses establecen que los titulares de la Border Crossing Card deben cumplir con una serie de requisitos durante su ingreso al país.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Presentar una BCC vigente .

Viajar por motivos compatibles con el permiso otorgado.

Respetar los límites territoriales y el tiempo máximo de permanencia autorizados.

Cumplir con los controles migratorios al momento del ingreso.

No respetar estas condiciones puede derivar en sanciones migratorias e incluso en la cancelación del documento.

¿La Border Crossing Card reemplaza la visa americana?

No. Aunque muchas personas consideran que permite viajar “sin visa americana“, la Border Crossing Card no sustituye completamente a una visa de turista para cualquier tipo de viaje.

Su uso está limitado a determinados ciudadanos mexicanos y únicamente bajo las condiciones previstas por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Para viajes que excedan esos límites, será necesario tramitar la visa correspondiente.

Antes de planificar un viaje, se recomienda verificar qué documentación exige el destino, ya que los requisitos pueden variar según el propósito del ingreso, el tiempo de permanencia y la zona que se pretenda visitar.