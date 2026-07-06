Un enorme hallazgo arqueológico fue realizado en el noreste de Francia por un equipo de profesionales, quienes desenterraron tres vasijas repletas de monedas romanas que permanecieron bajo tierra durante aproximadamente 1,800 años.

Según la información oficial, este descubrimeinto-que tuvo lugar en la localidad actual de Senon- podría contener más de 40,000 monedas.

No obstante el valor de este descubrimiento no sólo es monetario, sino que la forma en la que fueron enterradas también ofrece información nueva sobre la vida cotidiana y las prácticas de ahorro que se llevaban a cabo durante el Imperio Romano.

Las monedas que hallaron los arqueólogos en Francia

Las excavaciones, dirigidas por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia (INRAP) hallaron tres ánforas enterradas bajo el piso de una vivienda de lo que fue un asentamiento romano.

Dos de ellas permanecieron intactas y conservaban miles de monedas en su interior, mientras que la tercera había sido retirada y sólo quedaron tres monedas en el pozo donde se enterró originalmente.

Qué indicaron los expertos

De acuerdo con información recolectada por Live Science

La primera ánfora pesaba alrededor de 38 kilogramos y contendría entre 23.000 y 24.000 monedas

La segunda pesaba cerca de 50 kilogramos y podría albergar entre 18.000 y 19.000 monedas

La tercera ya había sido extraída en época romana

Se hallaron aproximadamente 40,000 monedas romanas.

Por qué este descubrimiento es importante para la arqueología

Uno de los puntos clave de este descubrimiento es la información histórica que brinda la forma en la que fueron enterradas las monedas.

Se encontraban en pozos preparados especialmente para enterrarlas y con las bocas de los recipientes al nivel del suelo, lo que permitía un fácil acceso.

Los expertos creen que esta disposición delata que no se trató de un tesoro escondido sino de un sistema de ahorros a largo plazo, como una alcancía.

La historia del asentamiento donde apareció el tesoro

De acuerdo con lo especificado, a comienzos del siglo IV un incendio destruyó el asentamiento donde se encontraron estas monedas. Si bien luego fue reconstruido, un segundo incendio provocó que sea definitivamente abandonado.

Estas monedas nunca fueron recuperadas por sus propietarios y permanecieron enterradas durante casi 2,000 años, hasta ser descubiertas en esta excavación.