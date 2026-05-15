En la sesión de apertura de este viernes, 15 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.24% en relación con el día anterior. En el mercado del Quetzal guatemalteco, la última semana registró una caída de -5.24%, mientras que en el último año el descenso fue mucho más pronunciado, de -55.43%, evidenciando una tendencia bajista sostenida. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.45%, es superior al 19.75% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica. El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Walmart refuerza su cadena de suministro: Integra a 350 PyMEs mexicanas para conquistar el mercado