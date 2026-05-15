En la sesión de apertura de este viernes, 15 de mayo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.32 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.59% en relación con el día anterior. En el mercado del peso mexicano, la cotización subió 0.70% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 8.47%, mostrando debilidad anual pese al repunte reciente. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.16%, es menor que la volatilidad anual de 7.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La tendencia de la cotización del Peso mexicano hoy muestra un incremento, marcando dos días consecutivos de crecimiento. Este comportamiento indica que la moneda ha tenido una evolución positiva en comparación con los días anteriores. El análisis de esta tendencia revela que el fortalecimiento del Peso puede estar relacionado con una mayor confianza en la economía nacional y factores externos favorables. Sin embargo, es importante monitorear las próximas cotizaciones para confirmar si esta tendencia se mantendrá. Víctor Rodríguez sale de Pemex y queda en su lugar el director financiero de la empresa Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Walmart refuerza su cadena de suministro: Integra a 350 PyMEs mexicanas para conquistar el mercado