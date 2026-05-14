Más de 100 vuelos cancelados y casi 3.000 demoras registra este jueves el sistema aéreo de Estados Unidos, según datos de FlightAware actualizados al 14 de mayo. American Airlines, Southwest, United y Delta encabezan las aerolíneas afectadas, con focos críticos en Chicago, San Francisco y Boston. El episodio se enmarca en una crisis sostenida: de acuerdo con registros de aviación civil, hoy es el día 44 consecutivo de disrupciones elevadas en la red aérea nacional, la racha más extensa desde la pandemia. Chicago O’Hare (ORD) lidera el ranking de aeropuertos con mayor cantidad de vuelos afectados, con más de 170 disrupciones acumuladas en la jornada. San Francisco (SFO) ocupa el segundo lugar, con más de 150 interrupciones vinculadas a niebla y presión sobre la red de la Costa Oeste. American Airlines encabeza las demoras entre las grandes aerolíneas, seguida de cerca por Southwest. United y Delta también registran niveles elevados en rutas domésticas e internacionales. En Nueva York, el área metropolitana —JFK, LaGuardia y Newark combinados— supera los 70 vuelos afectados, mientras que Boston, Los Ángeles y Washington D.C. sostienen disrupciones a lo largo de toda la jornada. Los viajeros con vuelos cancelados tienen derecho a solicitar un cambio de itinerario sin costo o un reembolso completo, de acuerdo con las políticas de cada aerolínea y las regulaciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos. En casos de demoras significativas, algunas compañías ofrecen vouchers de comida o alojamiento según el contrato de transporte del operador. Ante cualquier interrupción, se recomienda monitorear el estado del vuelo en tiempo real a través de FlightAware o la aplicación oficial de la aerolínea y contactar al servicio al cliente para gestionar cambios de vuelo. Con el Memorial Day a diez días, los especialistas en aviación advierten que la presión sobre el sistema se intensificará antes de estabilizarse.