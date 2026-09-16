Lavarse pies y axilas con bicarbonato de sodio es un truco casero sencillo de poner en práctica que pueden aplicar quienes buscan alternativas naturales para combatir el olor corporal.

De acuerdo con lo detallado por Cleveland Clinic, esta sustancia puede ayudar a reducir los malos olores al equilibrar la acidez de la piel. Para aprovecharlo tan sólo es necesario preparar una pasta utilizando agua.

Usar bicarbonato de sodio para lavarse las axilas: por qué lo recomiendan

El olor corporal puede convertirse en una incomodidad cotidiana, especialmente en zonas como las axilas. En este sentido, el bicarbonato de sodio puede utilizarse como remedio casero para combatirlo desde casa.

Se utiliza mezclándolo con agua hasta formar una pasta que pueda aplicarse sobre la superficie total de la piel.

El bicarbonato de sodio ayuda a combatir malos olores.

Usar bicarbonato de sodio para lavarse los pies: por qué lo recomiendan

Debido al contacto con las medias y los zapatos, los pies pueden acumulas humedad, que con el paso de las horas genera mal olor.

El bicarbonato de sodio con agua en estos casos también contribuye a mitigar el hedor.

Cómo se prepara esta pasta con bicarbonato de sodio para usar en pies y axilas

El procedimiento es fácil de poner en práctica:

Colocar bicarbonato de sodio en un recipiente

Agregar una pequeña cantidad de agua

Mezclar hasta que se forme una pasta de la contextura deseada

Aplicarla sobre las axilas o los pies

Dejar que la mezcla se seque