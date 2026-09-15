Los conductores pueden perder la licencia si usan el celular al volante —por ejemplo, para grabar o enviar un audio de WhatsApp— y esa infracción se suma a otras faltas de tránsito. La ley establece un sistema de puntos que, al superar un límite fijo, dispara la suspensión automática del registro.

La normativa rige en el estado de Georgia, Estados Unidos, y combina dos artículos del Código de Tránsito: el que regula el uso del celular al volante (conocido como Hands-Free Georgia Act) y el que fija el sistema de puntos por infracciones (O.C.G.A. § 40-5-57). Ambos son aplicados por el Departamento de Servicios al Conductor del estado.

¿Qué infracciones suman puntos y llevan a la suspensión?

Sostener el celular con la mano mientras se maneja ya es una infracción, sin importar para qué se lo use: hablar, escribir un mensaje, ver un video o grabar y enviar un audio por una aplicación como WhatsApp. Esa conducta entra en la ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles al volante.

Cada infracción de este tipo suma puntos al registro del conductor: 1 punto la primera vez, 2 en la segunda y 3 a partir de la tercera. Si en un período de 24 meses el conductor acumula 15 puntos o más, contando también otras faltas de tránsito, el estado suspende la licencia en forma automática.

Entre las infracciones que también suman puntos figuran:

Conducción agresiva o imprudente: 4 a 6 puntos

Exceso de velocidad: entre 2 y 6 puntos, según cuánto se supere el límite

No respetar un semáforo o señal de tránsito: 3 puntos

Pasar indebidamente a un ómnibus escolar: 6 puntos

Los conductores pueden perder la licencia si usan el celular al volante —por ejemplo, para grabar o enviar un audio de WhatsApp— y esa infracción se suma a otras faltas de tránsito.

¿Qué pasa si se acumulan los 15 puntos?

La primera vez que un conductor llega a los 15 puntos, la licencia queda suspendida por un año, aunque puede solicitar su devolución antes si cumple con los requisitos que exige el estado. Si la reincidencia se repite dentro de los cinco años siguientes, la suspensión se extiende a tres años.