Recibir un Aviso CP508C del IRS es una de las señales más serias que puede enviar el organismo. Es que significa que tu deuda de impuestos fue certificada ante el Departamento de Estado y que tu pasaporte quedó en riesgo de ser negado, no renovado o incluso revocado. No es una amenaza vacía: es el paso formal que puede dejarte sin poder viajar al exterior.

Qué es el Aviso CP508C

El CP508C es la notificación con la que el IRS te informa que certificó tu deuda tributaria como “seriamente morosa” ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esa certificación es el mecanismo que habilita las restricciones sobre el pasaporte.

El aviso no llega por cualquier deuda: se envía cuando el contribuyente acumula una deuda considerada seriamente morosa, que en 2026 es de aproximadamente 66.000 dólares (una cifra que se ajusta cada año por inflación e incluye impuestos, multas e intereses).

La facultad proviene del FAST Act, una ley de 2015 que autorizó al IRS a coordinar con el Departamento de Estado la negación o revocación de pasaportes de los grandes deudores.

El Aviso CP508C del IRS certifica tu deuda ante el Departamento de Estado y pone tu pasaporte en riesgo de negación o revocación. Fuente: El Cronista.

Quitarán los pasaportes de todos los que hayan recibido este aviso

Una vez que el IRS emite el CP508C y certifica la deuda, el Departamento de Estado aplica las restricciones sobre el pasaporte. En concreto:

No emite un pasaporte nuevo si lo estás solicitando.

No renueva el pasaporte vencido o próximo a vencer.

En ciertos casos, puede revocar un pasaporte ya vigente.

En la práctica, el efecto más común es que el contribuyente no puede tramitar ni renovar su pasaporte mientras la deuda siga certificada. Si estás solicitando uno, el Departamento de Estado suele darte un plazo (habitualmente 90 días) para resolver la situación antes de negar la solicitud.