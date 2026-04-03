John D. Rockefeller, magnate y fundador de Standard Oil, dejó una de las frases más citadas sobre el éxito empresarial: “Requiere un tipo de mente superior crear lo nuevo que seguir los caminos ya transitados”, una idea que resume su visión sobre la innovación y la toma de riesgos en los negocios. La reflexión forma parte de su libro Random Reminiscences of Men and Events (1913), donde el empresario más rico de su tiempo repasó decisiones clave que lo llevaron a construir un imperio industrial en Estados Unidos. Lejos de ser solo una frase inspiracional, el concepto refleja una lógica práctica: apostar por lo nuevo, incluso en contextos inciertos, fue uno de los pilares que explican cómo Rockefeller pasó de orígenes modestos a dominar la industria petrolera global. La frase de John D. Rockefeller apunta a una distinción central en los negocios: innovar implica un esfuerzo intelectual y estratégico mayor que simplemente replicar modelos existentes. En su propia trayectoria, esta idea se tradujo en decisiones concretas que marcaron la diferencia en el mercado energético de fines del siglo XIX. En lugar de enfocarse en la extracción de petróleo —una actividad más riesgosa—, priorizó el refinamiento, donde los márgenes eran menores, pero más estables. Entre las claves de esa mentalidad, se destacan: Este enfoque le permitió transformar una industria fragmentada en un sistema altamente integrado, aunque también derivó en prácticas monopólicas que luego enfrentaron regulación estatal. La visión de “crear lo nuevo” no quedó en lo teórico. Rockefeller la aplicó de forma sistemática en la expansión de Standard Oil, fundada en 1870. En pocos años, la compañía logró controlar gran parte del refinamiento en Estados Unidos mediante una combinación de innovación, eficiencia y estrategias agresivas frente a la competencia. Algunas de las acciones más relevantes incluyen: Sin embargo, este crecimiento también generó tensiones con el gobierno estadounidense, que impulsó la aprobación de la Ley Antimonopolio Sherman en 1890 y finalmente ordenó la disolución de Standard Oil en 1911. Más de un siglo después, la idea de Rockefeller sigue vigente en el mundo empresarial y financiero, especialmente en contextos de cambio tecnológico y alta competencia. Su planteo sugiere que el verdadero diferencial no está en seguir tendencias, sino en anticiparse a ellas o directamente crearlas. En términos prácticos, su legado puede resumirse en tres aprendizajes clave: Aunque su figura sigue siendo debatida —entre innovador y monopolista—, su enfoque sobre la creatividad aplicada a los negocios continúa siendo una referencia para emprendedores, inversores y líderes empresariales.