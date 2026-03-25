Las autoridades fiscales en Estados Unidos intensificaron los controles sobre contribuyentes con deudas elevadas. En particular, el Departamento de Ingresos de Florida publica un listado oficial de personas y empresas con deudas fiscales pendientes significativas, lo que puede derivar en medidas de cobro más estrictas. El Departamento de Ingresos de Florida está autorizado por ley a publicar los nombres de los contribuyentes con grandes deudas tributarias pendientes. Estos contribuyentes no han pagado ni acordado pagar su deuda. La lista se actualiza mensualmente. La lista incluye a los contribuyentes con embargos o gravámenes fiscales pendientes por un total de 100.000 dólares o más. En los condados donde ningún contribuyente cumpla estas características, se incluyen los dos contribuyentes con el mayor monto de embargos o gravámenes. Todas las personas físicas o empresas que se incluyen en el listado de contribuyentes morosos de Florida deben ponerse en contacto con un centro de servicio local y realizar alguna de estas acciones: