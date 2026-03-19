Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles y advirtieron que los conductores deben mantener toda su documentación válida y actualizada para poder circular legalmente. No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones severas, que van desde multas hasta la retención del vehículo o la suspensión de la licencia de conducir. Para circular sin inconvenientes, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige que todos los conductores deben asegurarse de tener en regla: Circular con documentación vencida o incompleta puede generar consecuencias importantes: