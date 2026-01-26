El Departamento de Licencias del Estado de Washington indica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones de manejo que deben respetar los menores de 18 años una vez hayan tramitado su primera licencia de conducir.

La mayoría de las restricciones de circulación se aplican durante el año posterior a la emisión del carnet y, si bien la primera infracción por no respetarlas consta únicamente de una advertencia para el menor y sus padres, la segunda se traduce en la suspensión automática de este permiso.

Infracciones por las que puede suspenderse una licencia de conducir

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, los menores deben cumplir con

Regla de pasajeros

Durante los primeros 6 meses de haber obtenido el carnet, no tienen permitido manejar con pasajeros menores de 20 años, salvo familiares directos. En los 6 meses posteriores, la restricción cambia y sólo se permite circular con 3 pasajeros menores a la edad permitida que no sean miembros de la familia.

Quienes infrinjan más de una vez las reglas de circulación podrán ver su licencia de conducir suspendida. Fuente: archivo.

Regla de conducción nocturna

El estado determina que todos los adolescentes de 16 y 17 años tienen prohibido conducir entre la 1:00 am y las 5:00 am de manera individual durante un año.

Tan sólo podrán circular dentro de esa franja horaria quienes vayan acompañados de otro conductor en posesión de licencia de conducir y mayor de 25 años.

Regla de dispositivos

No se puede circular con ningún dispositivo inalámbrico mientras se conduce, incluso si está en manos libres. Sólo están permitidos en caso de emergencia.

Cuándo retirará el Gobierno estas licencias de conducir

Ante el primer incumplimiento de cualquiera de las normativas antes mencionadas, las autoridades enviarán un aviso de advertencia notificando a los padres o al tutor del menor.

En el caso de que se cometa una segunda infracción, el carnet se suspenderá durante 6 meses o hasta que el conductor cumpla los 18, lo que suceda primero. Se notificará al padre o al tutor antes de tomar la medida.

Si existe una tercera infracción, la licencia se retirará de manera definitiva hasta que el solicitante alcance sus 18 años.