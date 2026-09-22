Tras el fallo que bloqueó temporalmente su orden, Trump reaccionó a través de la red social Truth Social y criticó a los miembros de la Corte Suprema.

El historial de Donald Trump contra el voto por correo se remonta a las elecciones que perdió en 2020. El actual presidente considera que este sistema puede ser vulnerable al fraude y lleva tiempo intentando aplicar reformas antes de las elecciones de medio término de noviembre de 2026.

No obstante, cada uno de estos intentos fue bloqueado por la Corte Suprema estadounidense. El más reciente fue el fallo del lunes, que puso un freno a las órdenes de Trump por afectar a una votación que ya estaba en marcha, una decisión que el presidente catalogó como una “falta de voluntad para hacer lo correcto” a través de sus redes sociales.

¿Cuáles eran los cambios que querían aplicar con la reforma de Donald Trump para el voto por correo?

Con la orden ejecutiva firmada en marzo respecto al voto por correo, la actual administración buscaba modificar cómo funciona este mecanismo de cara a las elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026.

Entre las principales restricciones se exigía que los estados entregaran al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) las listas de las personas habilitadas para recibir una boleta electoral por correo, que posteriormente serían sometidas a verificación en un nuevo sistema federal.

Adicionalmente, los sobres electorales utilizados debían ser estandarizados y aprobados por el USPS e incorporar códigos de barras que permitieran seguir cada envío . El punto controversial era que el Servicio Postal podría negarse a procesar o entregar las boletas de jurisdicciones que no cumplieran con los nuevos requisitos.

La orden fue justificada por la actual administración con el argumento de reforzar la seguridad electoral y proponía otras medidas, como la verificación de ciudadanía y elegibilidad de los votantes.

Entre las principales restricciones se exigía que los estados entregaran al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) las listas de las personas habilitadas para recibir una boleta electoral por correo, que posteriormente serían sometidas a verificación en un nuevo sistema federal. Magnific

La respuesta de la Corte Suprema: ¿Con qué argumento bloquearon las restricciones de Donald Trump?

El 14 de septiembre, la Corte Suprema rechazó el pedido realizado por el Gobierno que solicitaba que las nuevas reglas del voto por correo entraran en vigor antes de las elecciones de noviembre.

Una de las razones que presentaron los jueces fue que algunos estados, como Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin, ya habían comenzado a enviar las boletas electorales, además de que el portal que debía encargarse del registro de los votantes aún no se encontraba activo.

Seated from left are Justices Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, Chief Justice John G. Roberts, Jr., and Justices Samuel A. Alito and Elena Kagan. Standing from left are Justices Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh, and Ketanji Brown Jackson. Supreme Court of the United States

La crítica de Donald Trump a la Corte Suprema: “no son las personas que entrevisté”

Tras el fallo que bloqueó temporalmente su orden, Trump reaccionó a través de la red social Truth Social y criticó a los miembros de la Corte Suprema.

Cuestionó a los jueces que no acompañaron su posición y afirmó: “no son las personas que entrevisté”, ya que Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett son magistrados que nombró durante su primer mandato. En la publicación también elogió a Samuel Alito y Clarence Thomas, quienes expresaron su desacuerdo con la decisión.

A pesar de su evidente descontento, e l presidente confirmó que cumplirá con la resolución aunque, de acuerdo con el fiscal general Todd Blanche, el Gobierno continuará buscando otras vías para impulsar estas medidas, que buscarían proteger la integridad electoral.

Elecciones de medio término noviembre 2026: ¿Por qué importa el voto por correo en Estados Unidos?

Dentro del sistema electoral estadounidense, cerca de un tercio de los votantes utiliza este mecanismo, de acuerdo con datos citados por The Associated Press (AP), por lo que tiene una gran importancia para el funcionamiento de la democracia.

Por otro lado, llevar a cabo una reforma de esta magnitud, teniendo en cuenta que cada estado presenta diferentes condiciones para acceder a esta modalidad, llevaría tiempo para unificar criterios, debido a que algunos exigen justificación, otros permiten solicitarla sin motivo y otros incluso realizan sus elecciones principalmente bajo esta modalidad.

Hasta el momento, las elecciones de medio término de 2026 seguirán con los procedimientos que ya se encontraban vigentes, ya que la entrada en vigor de las nuevas reglas fue solicitada cuando el proceso electoral ya había comenzado en varias jurisdicciones. Esto implicaría cambiar el envío de boletas, los sobres y añadir una capa de verificación mientras millones de ciudadanos ya se estaban preparando para emitir su voto.

No obstante, se dejó abierta la posibilidad de analizar de otra manera la cuestión si vuelve a la Corte en el futuro.