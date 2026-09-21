Tener un ITIN permite presentar la declaración de impuestos y cumplir con las obligaciones fiscales aun sin un SSN.

Muchas personas que viven o generan ingresos en Estados Unidos necesitan pagar impuestos, pero no reúnen los requisitos para tener un número de Seguro Social. Para ellas existe el ITIN, un número que permite cumplir con el fisco y ordenar la situación tributaria.

Qué es el ITIN

El ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación fiscal de nueve dígitos que emite el IRS. Está pensado para quienes tienen que declarar o pagar impuestos en EE.UU. pero no pueden obtener un número de Seguro Social (SSN).

Es importante entender qué no es el ITIN:

No autoriza a trabajar legalmente en Estados Unidos.

No otorga estatus migratorio ni beneficios de Seguro Social.

Sirve, exclusivamente, para fines tributarios.

El ITIN es el número de identificación fiscal para quienes no tienen Seguro Social. Fuente: El Cronista.

Por qué es importante para estar en regla

Tener un ITIN permite presentar la declaración de impuestos y cumplir con las obligaciones fiscales aun sin un SSN. Eso ayuda a mantener un historial tributario ordenado, algo que puede ser útil en distintos trámites.

Además, con el ITIN se puede, según el caso, reclamar ciertos créditos fiscales, declarar ingresos correctamente y, en muchas entidades, abrir cuentas bancarias o acceder a otros servicios que piden un número de identificación fiscal.

Cómo se solicita con el Formulario W-7

El ITIN se pide mediante el Formulario W-7 (Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del IRS). El trámite, en general, incluye:

Completar el Formulario W-7 indicando el motivo por el cual se solicita el número. Adjuntar la declaración de impuestos (por ejemplo, el Formulario 1040) para la que se necesita el ITIN, salvo las excepciones que el propio IRS contempla. Presentar documentación que acredite identidad y condición de extranjero, como el pasaporte u otros documentos aceptados por el IRS.

La solicitud se puede enviar por correo al IRS, presentar en un Centro de Asistencia al Contribuyente o tramitar a través de un Agente Tramitador Certificado (CAA) autorizado por el IRS.