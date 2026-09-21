No todos los que renuevan la visa de Estados Unidos tienen que sentarse frente a un oficial consular. En ciertos casos aplica el llamado “interview waiver” o exención de entrevista, que agiliza el trámite.

Qué es el “interview waiver”

El interview waiver (exención de entrevista), conocido popularmente como “dropbox”, permite que ciertos solicitantes renueven su visa sin presentarse a la entrevista personal en el consulado o embajada. En esos casos, el trámite se resuelve enviando la documentación y el pasaporte, sin la cita cara a cara.

La exención no es automática ni un derecho. Aunque alguien cumpla los requisitos, el oficial consular siempre puede pedir una entrevista si lo considera necesario.

Algunos solicitantes pueden renovar la visa americana sin entrevista consular. Fuente: El Cronista.

Quiénes pueden calificar

Según la política vigente desde 2025, la exención de entrevista quedó más acotada que en años anteriores. Entre los casos contemplados están:

Visas diplomáticas y oficiales : categorías como A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.

Renovaciones de visa de turismo/negocios (B-1, B-2, B-1/B-2) o Border Crossing Card , cuando se solicitan dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, esta había sido emitida por su validez completa y el solicitante tiene 18 años o más .

Renovaciones de la visa H-2A (trabajadores agrícolas temporales), bajo las mismas condiciones que las B-1/B-2 (renovación dentro de los 12 meses, validez completa y 18 años o más)

Quienes buscan la exención generalmente deben solicitarla en su país de nacionalidad o residencia, no haber tenido un rechazo de visa previo (salvo que se haya superado o perdonado) y no presentar ninguna causal de inelegibilidad.

El esquema amplio y temporal que en años anteriores permitía a los oficiales consulares eximir de entrevista a muchas visas de trabajo por petición venció y no fue renovado en esos términos. Por eso, desde el 2 de septiembre de 2025, categorías como H-1B, H-2B, L, O, F, M y J dejaron de ser elegibles para la exención y sus solicitantes deben asistir a la entrevista.

La H-2A es la excepción: fue reincorporada específicamente a partir del 1 de octubre de 2025, pero solo como caso de renovación y bajo las condiciones ya mencionadas

El cambio clave de 2025: la edad

Uno de los ajustes más importantes de la política vigente tiene que ver con la edad. Los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años deben asistir a una entrevista en persona, aun en casos de renovación. Es una diferencia respecto de esquemas anteriores, más flexibles en ese punto.