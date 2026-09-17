El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3158.49 este jueves, 17 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.16% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso colombiano se apreció 2.63%, pero en el último año registró una variación de -16.18%, lo que indica una recuperación reciente en medio de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 9.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.57%.

El día de hoy, la cotización del Peso colombiano presenta una tendencia positiva, ya que ha mostrado un comportamiento ascendente en los últimos cinco días. Esto indica que la moneda ha ganado valor respecto a otras divisas, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

En comparación con los días anteriores, esta tendencia al alza sugiere que los inversores están percibiendo un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es crucial seguir monitorizando esta evolución para determinar si se mantendrá en el corto plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.