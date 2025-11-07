La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los turistas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitan para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país.

En ese sentido, existen reglas estrictas relacionadas con la estadía del viajero que todos deben cumplir al utilizar este documento, pues de lo contrario no sólo podría afectar el uso de la visa americana actual sino también su tramitación futura, en ciertos casos, por hasta 10 años.

Adiós a la visa americana: Estados Unidos la cancela para quienes hagan esto durante su viaje

Viajar únicamente dentro de los períodos de estadía habilitados es fundamental para resguardar la validez de la visa americana, pues de permanecer en Estados Unidos más tiempo del habilitado por las autoridades, el visitante se encontrará fuera de estatus.

Fuente: archivo.

De acuerdo con la Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) todas las visas de quienes no cuenten con los documentos en regla se anulan de manera automática.

“Cualquier visa de entrada múltiple que haya sido anulada debido a que está fuera de estatus no será válida para futuras entradas a los Estados Unidos”, afirman las autoridades.

Estados Unidos prohibirá la entrada al país durante 10 años a quienes tengan este documento

Quienes hayan ingresado con su visa de turismo y hayan permanecido fuera de estatus durante un año o más, serán considerados inelegibles para tramitar este documento nuevamente durante los 10 años posteriores a su salida.

“Si se le niega una visa, en la mayoría de los casos se notifica al solicitante la sección de la ley que se aplica. El funcionario consular también informa a los solicitantes de visa si pueden solicitar una exención de su inelegibilidad”, afirman las autoridades.

En caso de encontrarse presente en Estados Unidos durante 180 días o más de manera ilegal, pero durante menos de un año, la inelegibilidad será por 3 años.