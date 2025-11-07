En esta noticia
Estados Unidos enfrenta una crisis operativa en sus cielos: la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó una reducción del 10% en la capacidad de vuelos debido al cierre parcial del gobierno federal, una decisión que provocará cancelaciones en cadena.
La medida comenzará este viernes 7 de noviembre y afectará miles de operaciones diarias en los principales aeropuertos del país. Según la entidad de aviación federal, se trata de una acción preventiva para garantizar la seguridad aérea ante la falta de personal y la presión creciente sobre el sistema nacional de control de vuelos.
¿Por qué habrá una cancelación masiva de vuelos?
La FAA reducirá hasta un 10% de las operaciones en 40 aeropuertos de alto tráfico. El ajuste empezará con un 4% este viernes y se ampliará durante el fin de semana, según confirmaron el administrador Bryan Bedford y el secretario de Transporte Sean Duffy.
Ambos aseguraron que la medida es “temporal y preventiva”. “No esperaremos a que surja un problema de seguridad; actuamos antes para evitarlo”, señaló Bedford. Los vuelos internacionales quedan fuera de las restricciones.
¿Qué aeropuertos de Estados Unidos están afectados?
De acuerdo con múltiples reportes, los recortes impactarán en las terminales más transitadas del país, desde Atlanta y Nueva York hasta Los Ángeles y Miami. Las aerolíneas permitirán reembolsos totales, incluso en pasajes no reembolsables, y notificarán los cambios por correo y aplicación.
Lista completa de aeropuertos afectados:
- Anchorage International
- Baltimore/Washington International
- Boston-Logan International
- Charlotte Douglas International
- Chicago Midway International
- Chicago O’Hare International
- Cincinnati/Northern Kentucky International
- Dallas-Fort Worth International
- Dallas Love Field
- Denver International
- Detroit Metropolitan Wayne County
- Fort Lauderdale-Hollywood International
- George Bush Houston Intercontinental
- Hartsfield-Jackson Atlanta International
- Honolulu International
- Houston Hobby
- Indianapolis International
- Las Vegas Harry Reid International
- Los Ángeles International
- Louisville Muhammad Ali International
- Memphis International
- Miami International
- Minneapolis-Saint Paul International
- New York LaGuardia
- New York John F. Kennedy International
- Newark Liberty International
- Oakland San Francisco Bay International
- Ontario International
- Orlando International
- Philadelphia International
- Phoenix Sky Harbor International
- Portland International
- Ronald Reagan Washington National
- San Diego International
- Salt Lake City International
- San Francisco International
- Seattle-Tacoma International
- Tampa International
- Teterboro
- Washington Dulles International
¿Cuándo comenzará la medida y cómo afectará a los pasajeros?
Los recortes entrarán en vigor este viernes a las 6 a.m., afectando vuelos nacionales hasta las 10 p.m. La FAA y el Departamento de Transporte (DOT) afirmaron que el objetivo es reducir riesgos en el espacio aéreo y evitar un colapso del sistema durante la crisis gubernamental.