Mantener la vigencia del dólar estadounidense es fundamental para cuidar el valor de los ahorros. El Gobierno de los Estados Unidos permite canjear los billetes que se encuentran dañados y por lo que podrían perder su validez.

Las autoridades inician un proceso de verificación e investigación para corroborar que el ciudadano esté siendo honesto.

Dólar mutilado: el Gobierno permite el cambio de todos estos billetes

La División de la Moneda Mutilada de la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos (BEP), ofrece un servicio gratuito de canje de billetes mutilados. Se trata de los ejemplares de dólar que fueron afectados por condiciones externas como el clima, el fuego, roturas por paso del tiempo, entre otros.

alfexe

De acuerdo con la información oficial del sitio web, se procesan más de 22 mil solicitudes de los estadounidenses que quieren preservar su dinero. El procedimiento de análisis queda a cargo del director del BEP, quien establece dos condiciones para que el canje sea efectivo:

Más del 50% de un billete identificable como moneda de los Estados Unidos está presente, junto con restos suficientes de cualquier elemento de seguridad pertinente; o Se encuentra presente el 50% o menos de un billete identificable como moneda de los Estados Unidos y el método de mutilación y la evidencia de respaldo demuestran a satisfacción del BEP que las partes faltantes han sido destruidas por completo.

No podrán canjearse los billetes mutilados en estos casos

Debido a la gran cantidad de solicitudes que reciben cada año, las autoridades se encargan de evaluar la elegibilidad. De esta forma logran identificar a quienes dañaron los billetes de manera adrede para obtener algún tipo de ventaja.

De esta forma, la entidad gubernamental estableció una serie de términos que indican en qué casos los canjes serán rechazados.