Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima y sacudirá varias zonas del país: cuáles son las ciudades en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

Según el pronóstico más reciente del National Weather Service (NWS) en Estados Unidos, las condiciones meteorológicas para hoy presentan variaciones importantes en la cobertura de nubes, la temperatura y la posibilidad de tormentas localizadas, lo que exige especial atención en zonas con mayor riesgo.

Aun cuando buena parte del país la jornada tendrá cielos despejados y mayormente soleados, no se descarta la posibilidad de tormentas eléctricas en determinadas regiones y momentos del día.

En las primeras horas se espera un ascenso gradual de las temperaturas desde los dígitos bajos hasta alcanzar ambientes templados por la tarde, pero la presencia de humedad acumulada junto con frentes en desplazamiento podrían disparar fenómenos tormentosos puntuales.

¿Cuáles son las zonas en aerta por lluvias intensas?

El mapa meteorológico nacional del NWS muestra que hoy predominan cielos despejados en gran parte del país, con temperaturas que pasan de cerca de 2 °C en la madrugada a valores que podrían superar los 25 °C (aproximadamente 80 °F) durante la tarde.

Para hoy se esperan lluvias intensas y tormentas en varias partes del país. (Fuente: Archivo)

No obstante, aunque la estabilidad predomine, las “vías de tormenta” —zonas donde se cruzan humedad, inestabilidad y un frente o centro de baja presión— podrían activar tormentas aisladas o por zonas, especialmente en el valle del Ohio y el valle del Tennessee, según alertas de riesgo moderado emitidas por la NWS.

Estas tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, lo que hace que la vigilancia meteorológica sea clave incluso en áreas que desde la mañana parecen operar en modo tranquilo.

Recomendaciones y áreas de mayor vigilancia

Las zonas donde se debe prestar especial atención hoy son aquellas donde la humedad está más acumulada y existe desplazamiento de un frente frío o línea de inestabilidad —en particular partes de los estados del Medio Oeste y el Sur. En esos sectores, conviene: