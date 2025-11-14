En esta noticia
El mercado laboral vive un momento crítico. Según el informe de septiembre de 2025 (los de octubre no están disponibles) publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la tasa de desempleo fue del 4,3%, sin cambios respecto a agosto.
En este contexto, más de 100 empresas confirmaron despidos masivos y miles de trabajadores perderán su empleo a lo largo de todo el país. Según los datos relevados por el sitio especializado WARNTracker.com y reportes publicados por Newsweek, esta pérdida de empleos registrados responde a un deterioro en la economía y evidencia la creciente fragilidad en sectores claves, como el tecnológico, farmacéutico, bancario, logístico, alimentario y retail.
Cuál es la importante empresa que anunció despidos masivos
Dentro de las empresas que notificaron recortes de personal en agosto se destacan grandes corporaciones como Microsoft, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Target, Tyson Foods, DH:s y Activision Blizzard.
De todos modos, la masa de despidos no será uniforme en todas las compañías. Algunas de ellas anunciaron recortes de personal que afectarán a 25 trabajadores, mientras que otras deberán eliminar hasta 500 puestos de trabajo.
Cómo será el proceso de despido y cuáles son los derechos que protegen a los trabajadores
Todas las empresas involucradas en la ola de despidos están obligadas a emitir un aviso formal bajo la Ley de Notificación de Ajuste y Recapacitación de Trabajadores (WARN). Esta normativa federal exige a las compañías con más de 100 empleados a informar con anticipación sobre cierres, recortes o reestructuraciones.
En este sentido, esta ley tiene como objetivo brindar una ventana de tiempo necesario a los trabajadores para buscar alternativas laborales o acceder a programas de recapacitación antes de que pierdan sus puestos.
La lista completa de empresas que informaron despidos masivos
egún informó Newsweek, las empresas que presentaron avisos WARN para agosto de 2025 son:
- INEOS ABS USA
- CAM Industrial Solutions
- TouchPoint Services (Compass Group)
- United States Cellular Corporation
- Lennox Industries
- Pacific Premier Bank
- Wellpath
- Atria Wealth Solutions
- Corteva
- Prothena Biosciences Inc.
- Hood Packaging Corporation
- Microsoft
- JC Penney
- Central Valley Training Center, Inc.
- Stephens Distributing Company
- DAI Global, LLC
- Morgan Truck Body, LLC
- Reyes Coca-Cola Bottling, LLC
- L&T Precision, LLC
- Oerlikon Balzers Coating USA Inc.
- Georgia-Pacific
- Sutro Biopharma, Inc.
- Boston Scientific Corporation
- Mission Linen Supply
- Highgate Hotels
- CVS Health Corporation
- ACDI/VOCA
- Michaels Stores Procurement, Inc.
- Incyte Diagnostics
- JP Morgan Chase
- Leidos Holdings, Inc.
- Sapango, Inc. (Tre Posti)
- Vertex Pharmaceuticals
- Swat Fame, Inc.
- The Mutual Group
- Sodexo
- Del Monte Foods, Inc.
- Movate, Inc. (The Genesis Project)
- Discovery Energy (Rehlko)
- INOAC Exterior Systems, LLC
- Accelerate360 Distribution, LLC
- Nuttall Gear, LLC
- First Student
- Paramount Global
- BioNTech US, Inc.
- Need It Now
- Need It Now Delivers, LLC
- Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse
- Pixelle Specialty Solutions
- Wells Fargo
- Harpoon Henry’s Seafood Restaurant
- KIRA Services, LLC
- KIRA Government Services
- KIRA Training Services
- Southeast Service Corporation (Services For Education)
- Robert Kaufman, Inc.
- Ranstad US
- TEKsystems
- Seviroli Foods
- Tyson Foods
- HyPro, Inc.
- Transit Management of Volusia County, Inc.
- Stingray Pressure Pumping
- Gilead Sciences
- Target
- TransAxle, LLC
- Nordstrom
- Albertson’s Baton Rouge
- Randalls Store
- ADRA International
- Lightspeed Logistics Miami, LLC
- Advanced Drainage Systems, Inc.
- Encino Energy, LLC
- JC Penney (Maryland)
- Milwaukee Forge, LLC
- Planned Parenthood Mar Monte, Inc.
- Amazon Fresh
- McDonald’s Restaurants of California, Inc.
- Khoros, LLC
- Oxford Social Club
- Mucci Tehachapi, Inc.
- Nasco Education, LLC
- Social Distribution, LLC
- Walmart
- BLST Operating Company, LLC
- LPL Financial, LLC
- CRST Expedited, Inc.
- Whitsons Food Service, LLC
- Milgard Manufacturing, LLC
- Columbus Regional Health
- Joe’s Crab Shack
- Goldman Sachs and Co., LLC
- Prineville Facility
- Design Group Americas and Red Lion, LLC
- Pocino Foods Company
- IG Design Group Americas, Inc.
- Bowhead Missions Solutions, LLC
- International Business Machines - Coppell (IBM)
- Accenture
- Rogue Valley Transportation District
- Activision Blizzard
- Science Systems and Applications
- Management and Training Corporation
- Pourlessoins (Synergy Health Services and Zomleben)
- Northwest Offset Printing, Inc.
- Santa Maria Hostel
- TT Electronics Facility IRC (Plano)
- Ford Design Studio
- NYP Holdings, Inc.
- Sonoco Products
- DHL
- OTG Management - Terminal 8
- U.S. Cotton, LLC
- Michaels (mencionada en dos divisiones distintas)