En esta noticia

El mercado laboral vive un momento crítico. Según el informe de septiembre de 2025 (los de octubre no están disponibles) publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la tasa de desempleo fue del 4,3%, sin cambios respecto a agosto.

En este contexto, más de 100 empresas confirmaron despidos masivos y miles de trabajadores perderán su empleo a lo largo de todo el país. Según los datos relevados por el sitio especializado WARNTracker.com y reportes publicados por Newsweek, esta pérdida de empleos registrados responde a un deterioro en la economía y evidencia la creciente fragilidad en sectores claves, como el tecnológico, farmacéutico, bancario, logístico, alimentario y retail.

Te puede interesar

Oficial | Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que figuren en este listado

Te puede interesar

Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima y sacudirá varias zonas del país: cuáles son las ciudades en alerta por lluvias intensas

Cuál es la importante empresa que anunció despidos masivos

Dentro de las empresas que notificaron recortes de personal en agosto se destacan grandes corporaciones como Microsoft, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Target, Tyson Foods, DH:s y Activision Blizzard.

De todos modos, la masa de despidos no será uniforme en todas las compañías. Algunas de ellas anunciaron recortes de personal que afectarán a 25 trabajadores, mientras que otras deberán eliminar hasta 500 puestos de trabajo.

Cómo será el proceso de despido y cuáles son los derechos que protegen a los trabajadores

Todas las empresas involucradas en la ola de despidos están obligadas a emitir un aviso formal bajo la Ley de Notificación de Ajuste y Recapacitación de Trabajadores (WARN). Esta normativa federal exige a las compañías con más de 100 empleados a informar con anticipación sobre cierres, recortes o reestructuraciones.

En este sentido, esta ley tiene como objetivo brindar una ventana de tiempo necesario a los trabajadores para buscar alternativas laborales o acceder a programas de recapacitación antes de que pierdan sus puestos.

Te puede interesar

La alianza más temida e inesperada de la Tercera Guerra Mundial: Estados Unidos ya está en Asia y hace temblar a China

Te puede interesar

Oficial | Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que figuren en este listado

La lista completa de empresas que informaron despidos masivos

Más de cien empresas en Estados Unidos notificaron despidos masivos para agosto de 2025. Imagen: archivo.
Más de cien empresas en Estados Unidos notificaron despidos masivos para agosto de 2025. Imagen: archivo.

egún informó Newsweek, las empresas que presentaron avisos WARN para agosto de 2025 son:

  1. INEOS ABS USA
  2. CAM Industrial Solutions
  3. TouchPoint Services (Compass Group)
  4. United States Cellular Corporation
  5. Lennox Industries
  6. Pacific Premier Bank
  7. Wellpath
  8. Atria Wealth Solutions
  9. Corteva
  10. Prothena Biosciences Inc.
  11. Hood Packaging Corporation
  12. Microsoft
  13. JC Penney
  14. Central Valley Training Center, Inc.
  15. Stephens Distributing Company
  16. DAI Global, LLC
  17. Morgan Truck Body, LLC
  18. Reyes Coca-Cola Bottling, LLC
  19. L&T Precision, LLC
  20. Oerlikon Balzers Coating USA Inc.
  21. Georgia-Pacific
  22. Sutro Biopharma, Inc.
  23. Boston Scientific Corporation
  24. Mission Linen Supply
  25. Highgate Hotels
  26. CVS Health Corporation
  27. ACDI/VOCA
  28. Michaels Stores Procurement, Inc.
  29. Incyte Diagnostics
  30. JP Morgan Chase
  31. Leidos Holdings, Inc.
  32. Sapango, Inc. (Tre Posti)
  33. Vertex Pharmaceuticals
  34. Swat Fame, Inc.
  35. The Mutual Group
  36. Sodexo
  37. Del Monte Foods, Inc.
  38. Movate, Inc. (The Genesis Project)
  39. Discovery Energy (Rehlko)
  40. INOAC Exterior Systems, LLC
  41. Accelerate360 Distribution, LLC
  42. Nuttall Gear, LLC
  43. First Student
  44. Paramount Global
  45. BioNTech US, Inc.
  46. Need It Now
  47. Need It Now Delivers, LLC
  48. Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse
  49. Pixelle Specialty Solutions
  50. Wells Fargo
  51. Harpoon Henry’s Seafood Restaurant
  52. KIRA Services, LLC
  53. KIRA Government Services
  54. KIRA Training Services
  55. Southeast Service Corporation (Services For Education)
  56. Robert Kaufman, Inc.
  57. Ranstad US
  58. TEKsystems
  59. Seviroli Foods
  60. Tyson Foods
  61. HyPro, Inc.
  62. Transit Management of Volusia County, Inc.
  63. Stingray Pressure Pumping
  64. Gilead Sciences
  65. Target
  66. TransAxle, LLC
  67. Nordstrom
  68. Albertson’s Baton Rouge
  69. Randalls Store
  70. ADRA International
  71. Lightspeed Logistics Miami, LLC
  72. Advanced Drainage Systems, Inc.
  73. Encino Energy, LLC
  74. JC Penney (Maryland)
  75. Milwaukee Forge, LLC
  76. Planned Parenthood Mar Monte, Inc.
  77. Amazon Fresh
  78. McDonald’s Restaurants of California, Inc.
  79. Khoros, LLC
  80. Oxford Social Club
  81. Mucci Tehachapi, Inc.
  82. Nasco Education, LLC
  83. Social Distribution, LLC
  84. Walmart
  85. BLST Operating Company, LLC
  86. LPL Financial, LLC
  87. CRST Expedited, Inc.
  88. Whitsons Food Service, LLC
  89. Milgard Manufacturing, LLC
  90. Columbus Regional Health
  91. Joe’s Crab Shack
  92. Goldman Sachs and Co., LLC
  93. Prineville Facility
  94. Design Group Americas and Red Lion, LLC
  95. Pocino Foods Company
  96. IG Design Group Americas, Inc.
  97. Bowhead Missions Solutions, LLC
  98. International Business Machines - Coppell (IBM)
  99. Accenture
  100. Rogue Valley Transportation District
  101. Activision Blizzard
  102. Science Systems and Applications
  103. Management and Training Corporation
  104. Pourlessoins (Synergy Health Services and Zomleben)
  105. Northwest Offset Printing, Inc.
  106. Santa Maria Hostel
  107. TT Electronics Facility IRC (Plano)
  108. Ford Design Studio
  109. NYP Holdings, Inc.
  110. Sonoco Products
  111. DHL
  112. OTG Management - Terminal 8
  113. U.S. Cotton, LLC
  114. Michaels (mencionada en dos divisiones distintas)