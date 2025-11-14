Es oficial | Estados Unidos depositará cheques de hasta 1700 dólares: quiénes reciben el pago desde noviembre. (Fuente: Archivo)

Un grupo de inquilinos y propietarios recibirán un alivio financiero en los próximos días gracias al programa estatal ANCHOR. Este cheque de estímulo ofrece reembolsos de impuestos a la propiedad.

Los pagos, que van desde 400 dólares hasta los 1750 dólares, están diseñados para hacermás accesible la vida en el estado, brindando apoyo a quienes enfrentan altos costos de vivienda.

El programa ANCHOR está dirigido a los habitantes de Nueva Jersey y busca proporcionar alivio económico basado en el estado de vivienday los ingresos de los residentes.

Los propietarios de viviendas podrán recibir entre USD1,000 y USD1,750, mientras que los inquilinos recibirán montos menores, entre USD400 y USD700, dependiendo de sus ingresos.

Este programa es parte de los esfuerzos del gobierno estatal para reducir la carga fiscal sobre los ciudadanos, particularmente en lo relacionado con los altos impuestos a la propiedad.

¿Se puede solicitar el nuevo cheque de estímulo?

Los propietarios que recibieron un cheque de estímulo el año pasado están automáticamente inscritos para este año, y ya comenzaron a recibir notificaciones en agosto.

Para agilizar el proceso, los propietarios recibieron sobres verdes, mientras que los inquilinos recibieron sobres morados.

¿Cuáles son las fechas de pago del cheque de estímulo?

Según informó el estado de Nueva Jersey en su página web oficial, los pagos se realizar a partir del 15 de septiembre, dentro de los 90 días posteriores a la presentación (aproximadamente hasta el 15 de diciembre). Durante este período, quienes presenten su solicitud en papel solo tendrán la opción de recibir un cheque en papel. Por su parte, quienes soliciten en línea podrán recibir un cheque en papel o un depósito directo.

El proceso es sencillo para los nuevos solicitantes, mientras que aquellos que ya han recibido pagos anteriormente pueden ver que sus datos han sido procesados automáticamente.

¿Quiénes pueden aplicar?

La elegibilidad para los pagos del programa ANCHOR se basa en los ingresos:

Propietarios que ganan USD150,000 o menos pueden recibir un pago de USD1,500 .

. Los propietarios con ingresos entre USD150,000 y USD250,000 recibirán USD1,000 .

. Inquilinos con ingresos de hasta USD150,000 pueden recibir USD450, siempre que hayan pagado alquiler.

Este apoyo financiero está destinado a aliviar la carga que suponen los altos impuestos a la propiedad, beneficiando a miles de residentes de Nueva Jersey.