Una fuerte pared de nieve se aproxima en Navidad y activa alertas máximas por tormentas intensas y vientos huracanados en la Sierra Nevada. El sistema invernal amenaza con nieve extrema y ráfagas severas que complican el tránsito en pleno período festivo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el evento tendrá impactos generalizados en rutas, parques nacionales y comunidades de montaña. Las autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales y seguir los avisos oficiales ante posibles cierres.

¿Cuáles son las zonas en alerta máxima por la pared de nieve?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal para amplias zonas del centro y este de California, con acumulaciones excepcionales y vientos intensos en áreas elevadas de la Sierra Nevada.

Zonas más afectadas, según el NWS:

Parque Nacional Yosemite y Parque Nacional Kings Canyon: nevadas muy intensas fuera de los valles.

Condado de Mono (Mammoth Lakes y corredor de la Ruta 395): varios pies de nieve y ráfagas extremas.

Parque Nacional Sequoia y Montañas Blancas: acumulaciones significativas y viento sostenido.

¿Qué riesgos generan las tormentas intensas y los vientos huracanados?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas intensas combinarán nieve abundante con vientos que podrían alcanzar fuerza huracanada en zonas elevadas , reduciendo drásticamente la visibilidad y elevando el riesgo de accidentes. Además, el nivel de nieve descenderá hasta cerca de los 6.000 pies de altitud.

Principales riesgos y recomendaciones:

Condiciones de visibilidad nula , hielo y caída de árboles .

Cierres repentinos de rutas y accesos a parques.

Postergar viajes , llevar un kit de emergencia y monitorear alertas del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales.

El período crítico se extiende hasta el viernes, con tasas de nieve que podrían superar entre 2 y 5 centímetros por hora y dificultar las tareas de despeje.