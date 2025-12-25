En esta noticia

Una fuerte pared de nieve se aproxima en Navidad y activa alertas máximas por tormentas intensas y vientos huracanados en la Sierra Nevada. El sistema invernal amenaza con nieve extrema y ráfagas severas que complican el tránsito en pleno período festivo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el evento tendrá impactos generalizados en rutas, parques nacionales y comunidades de montaña. Las autoridades recomiendan evitar viajes no esenciales y seguir los avisos oficiales ante posibles cierres.

Pagos.Nuevos pagos: Estados Unidos quiere entregar USD 2000 a todos los ciudadanos siempre y cuando se cumpla esta condición
Dinero.Pago nacional: Estados Unidos depositará USD 5000 en las cuentas bancarias de quienes sean padres y cumplan una condición

¿Cuáles son las zonas en alerta máxima por la pared de nieve?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal para amplias zonas del centro y este de California, con acumulaciones excepcionales y vientos intensos en áreas elevadas de la Sierra Nevada.

Zonas más afectadas, según el NWS:

  • Parque Nacional Yosemite y Parque Nacional Kings Canyon: nevadas muy intensas fuera de los valles.
  • Condado de Mono (Mammoth Lakes y corredor de la Ruta 395): varios pies de nieve y ráfagas extremas.
  • Parque Nacional Sequoia y Montañas Blancas: acumulaciones significativas y viento sostenido.
Una fuerte pared de nieve se aproxima en Navidad y activa alertas máximas por tormentas intensas y vientos huracanados en la Sierra Nevada. Fuente: archivo.
Una fuerte pared de nieve se aproxima en Navidad y activa alertas máximas por tormentas intensas y vientos huracanados en la Sierra Nevada. Fuente: archivo.

¿Qué riesgos generan las tormentas intensas y los vientos huracanados?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas intensas combinarán nieve abundante con vientos que podrían alcanzar fuerza huracanada en zonas elevadas, reduciendo drásticamente la visibilidad y elevando el riesgo de accidentes. Además, el nivel de nieve descenderá hasta cerca de los 6.000 pies de altitud.

Principales riesgos y recomendaciones:

  • Condiciones de visibilidad nula, hielo y caída de árboles.
  • Cierres repentinos de rutas y accesos a parques.
  • Postergar viajes, llevar un kit de emergencia y monitorear alertas del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales.

El período crítico se extiende hasta el viernes, con tasas de nieve que podrían superar entre 2 y 5 centímetros por hora y dificultar las tareas de despeje.