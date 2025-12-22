El Servicio de Meteorológico Nacional (NWS) pronostica una intensa tormenta invernal avanza sobre Estados Unidos en la antesala de la Navidad y genera preocupación por su impacto en distintas regiones del país.

Se trata de un sistema amplio y profundo que combinará aire muy frío con abundante humedad, un escenario propicio para nevadas fuertes y condiciones climáticas adversas.

Los especialistas advierten que el fenómeno podría alterar la rutina diaria y los planes de viaje típicos de estas fechas. A medida que el sistema se desplace de oeste a este, se espera un marcado deterioro del tiempo, con nieve, viento y un descenso pronunciado de las temperaturas.

Alerta climática: se aproxima una fuerte tormenta negra antes de Navidad e inundaciones

El sistema comenzará a fortalecerse a medida que cruce el centro del país, impulsado por un frente frío muy activo. Este tipo de tormenta, conocida por su gran extensión y energía, suele provocar precipitaciones persistentes y cambios bruscos en el tiempo en pocas horas.

La combinación de bajas temperaturas y humedad favorecerá nevadas intensas en amplias zonas. En algunos puntos, la nieve podría caer acompañada de ráfagas de viento, lo que reduciría la visibilidad y generaría condiciones cercanas a la ventisca.

Los expertos explican que no se trata de un evento aislado, sino de un patrón atmosférico típico del invierno, aunque con una intensidad superior a la habitual para esta época previa a las fiestas.

Las ciudades que podrían sufrir las nevadas más fuertes

Las regiones del medio oeste aparecen entre las más comprometidas, con ciudades como Chicago, Milwaukee, Indianápolis y Detroit bajo riesgo de acumulaciones importantes de nieve. En estas áreas, el fenómeno podría afectar seriamente el tránsito y la actividad cotidiana.

Hacia el noreste, grandes centros urbanos como Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia, Nueva York y Boston también se encontrarían en la trayectoria de la tormenta. Allí se esperan nevadas generalizadas, con posibilidad de hielo en algunos tramos y calles resbaladizas.

En zonas más elevadas y cercanas a los Grandes Lagos, el efecto del aire frío sobre la humedad disponible podría intensificar aún más las precipitaciones, dejando paisajes completamente cubiertos de nieve en pocas horas.

Qué recomiendan los expertos antes de Navidad

Ante este escenario, los especialistas aconsejan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y planificar los desplazamientos con antelación. Las condiciones de las rutas podrían complicarse rápidamente, especialmente durante la noche y la madrugada.

También recomiendan revisar vehículos, contar con abrigo adecuado y prever posibles demoras en vuelos y servicios de transporte. La tormenta podría convertirse en una de las más destacadas de la temporada invernal y marcar el inicio de unas fiestas navideñas bajo un clima extremo en gran parte del país.