La cotización del euro cerró a USD 0.8537 este miércoles, 13 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.57%. En la última semana, la cotización del Euro subió 29.37%, pero en el último año acumula una caída de 83.63%, indicando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.41%. Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado. En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea. Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona. Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.