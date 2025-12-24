Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima en Navidad: cuáles son las zonas en alerta máxima por lluvias intensas. (Foto: Archivo)

La Navidad en los Estados Unidos estará marcada por condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país, con un patrón de lluvias intensas y tormentas que afectará especialmente la costa oeste y parte del norte continental.

Según los pronósticos oficiales, un sistema de bajas presiones muy activo está afectando gran parte del país durante el feriado, generando focos de inestabilidad que van desde precipitaciones fuertes hasta tormentas eléctricas.

Cuáles son las zonas en alerta por tormentas y lluvias intensas

Un potente sistema de tormentas invernales, alimentado por un río atmosférico, dejará lluvias intensas en California, especialmente en el sur del estado, donde ciudades como Los Ángeles, Santa Barbara y Ventura esperan acumulados significativos que podrían superar el nivel típico para esta época del año.

El Servicio Meteorológico de EE.UU. ha emitido avisos de riesgo de inundaciones repentinas y alertas meteorológicas de alto nivel para zonas del norte de Los Ángeles y áreas aledañas.

Asimismo, se esperan lluvias de hasta 3–5 pulgadas (≈75–125 mm) en 24 horas, con fuerte riesgo de deslizamientos en áreas perjudicadas por incendios previos y suelos ya saturados.

Estas condiciones ya han llevado a advertencias de evacuación y distribución de recursos de emergencia, mientras los servicios de transporte y aeropuertos ajustan operaciones por posibles demoras.

Clima frío con lluvia en el norte

En contraste con la costa oeste, regiones del noreste y los Grandes Lagos experimentan un clima más invernal, con nieve, lluvia suave y temperaturas frías.

Ciudades importantes como Boston, Nueva York y Chicago tendrán jornadas frías y mayormente secas durante la Navidad, con posibilidad de nieve ligera en sectores del noreste.

Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima en Navidad: cuáles son las zonas en alerta máxima por lluvias intensas. (Fuente: Freepik)

Otros focos de tormenta e inestabilidad

Además de California, otros sistemas meteorológicos activos podrían influir en el clima el 25 de diciembre.

En el noroeste del Pacífico y Alaska, se esperan bandas continuas de lluvia y nieve, producto de sistemas que llevan humedad sobre la costa durante los días festivos, aunque con menor intensidad que en el sur de California.

Pronósticos estacionales sugieren una mayor probabilidad de precipitaciones por encima del promedio en partes del Valle del Mississippi y Ohio, aunque sin implicar eventos de lluvia extrema para Navidad.