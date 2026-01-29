Un ciclón bomba se aproxima este fin de semana a la costa este de Estados Unidos y parte el cielo en dos, con un contraste extremo entre zonas de nieve intensa y otras casi sin acumulación. Ya hay alertas rojas por lluvias, caída de nieve y vientos severos, con riesgo de ventiscas, inundaciones costeras y fuertes impactos en el transporte.

El sistema se intensificará rápidamente al avanzar por el Atlántico, elevando los vientos y el oleaje, y generando demoras masivas en aeropuertos desde el sudeste hasta el noreste. Tramos clave de las interestatales I-95, I-85, I-81, I-77, I-64 y I-40 podrían quedar virtualmente paralizados en los momentos más críticos.

¿Qué zonas están bajo alerta roja por lluvias y caída de nieve?

Desde el viernes por la noche y durante el sábado, el sudeste quedará bajo el núcleo de nieve y mezcla invernal, con varias pulgadas acumuladas en Carolina del Norte, el norte de Carolina del Sur y el sur de Virginia . En este tramo, varias ciudades clave ya figuran bajo alerta por nieve intensa o condiciones de ventisca:

Charlotte, Carolina del Norte

Raleigh, Carolina del Norte

Greensboro, Carolina del Norte

Norfolk, Virginia

Virginia Beach, Virginia

Wilmington, Delaware

Atlantic City, Nueva Jersey

En el noreste, el escenario depende de pocos kilómetros: el límite entre aire seco y humedad atlántica definirá si hay rutas limpias o calzadas cubiertas y resbaladizas.

Se esperan 6–12 pulgadas en el sudeste de Massachusetts y 3–6 pulgadas en el resto del sudeste de Nueva Inglaterra, Long Island y áreas costeras de Nueva Jersey y Delaware, con mejores chances para Boston y Providence que para Nueva York o Filadelfia .

¿Por qué se lo considera un ciclón bomba y qué riesgos adicionales trae?

Se habla de ciclón bomba cuando la presión atmosférica cae 24 milibares o más en 24 horas; eso es lo previsto para el sábado, cuando el sistema alcance la costa atlántica y se convierta en un nor’easter potente. Esta rápida profundización explica la combinación de vientos extremos, nieve intensa y visibilidad muy reducida en las zonas más afectadas.