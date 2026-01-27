Después del “diluvio de nieve” que tuvo lugar en Estados Unidos el fin de semana, los expertos pronostican otra ola de clima invernal, que denota la posibilidad de que una nueva tormenta se desarrolle en los próximos días.

Las alertas por frío extremo se mantienen para el sur y el este del país, donde se prevén temperaturas bajo cero que persistirán a corto plazo.

En esa línea, ya comenzaron los pronósticos de otro temporal con lluvias y precipitaciones para fines de esta semana.

Las zonas en alerta por una nueva tormenta

De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, a finales de esta semana se espera que una nueva tormenta tome fuerza cerca de la Costa del Golfo, trayendo “lluvias y precipitaciones invernales” para el sureste.

Sus inicios podrían tener lugar el viernes, extendiéndose desde Luisiana hasta Florida.

Aún hay nieve acumulada en diversos sectores, consecuencia de la tormenta invernal del fin de semana. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los expertos explican que, en función de cuánto se intensifique este temporal, la nieve puede mezclarse con la lluvia de la Interestatal 10 en sentido hacia el norte.

Si la tormenta se intensifica, puede aumentar la posibilidad de nevadas sobre la costa este, trayendo fuertes ráfagas de viento desde el Atlántico hasta Nueva Inglaterra.

En caso de que su velocidad sea extrema, los especialistas señalan que la nieve puede llegar hasta los Apalaches.

Alertas por temperaturas inusuales

Como consecuencia de esta tormenta, se explica además que incrementan las probabilidades de que llegue una nueva ola de aire frío, trayendo temperaturas que podrían encontrarse por debajo de la media histórica.

Cortes de luz en el país: nuevos usuarios afectados por el temporal del fin de semana

Según datos reportados por poweroutage.com el lunes a la noche más de 550,000 usuarios se quedaron sin suministro eléctrico en EE.UU. El foco de estos cortes estuvo situado en el sur, siendo esta una de las regiones más afectadas por el temporal del fin de semana.

Los trabajos para reestablecer los servicios que aún se encuentran suspendidos continuarán en los próximos días.