El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social a jubilados y pensionados que mantengan deudas tributarias federales sin resolver.

La medida se aplica a través del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) y se mantiene activa hasta que se cancele el total de la deuda, lo que puede afectar de forma directa los ingresos mensuales de miles de personas.

El IRS envía previamente avisos formales y otorga oportunidades para regularizar la situación. Sin embargo, cuando el contribuyente deja pasar el tiempo, ignora notificaciones o incumple acuerdos, el organismo puede avanzar con el descuento directo sobre las prestaciones.

El IRS embarga las prestaciones de estos jubilados y pensionados

Según la normativa vigente, el IRS está autorizado a:

Retener hasta el 15% de cada pago mensual del de cada pago mensual del Seguro Social

Mantener el embargo de forma continua , mes a mes

Aplicar el descuento hasta que la deuda tributaria quede totalmente saldada

Este procedimiento se utiliza específicamente para deudas fiscales federales vencidas y se gestiona a través del Departamento del Tesoro.

Recortan continuamente las prestaciones de los jubilados y pensionados que mantengan deudas tributarias. Fuente: Archivo.

¿Los embargos son automáticos?

Antes de aplicar el embargo, el IRS:

Envía una Notificación Final de Intención de Embargo

Informa sobre el monto adeudado

Otorga un plazo para apelar o regularizar

Permite solicitar planes de pago u otras alternativas

Si el contribuyente no actúa dentro del plazo, el descuento comienza de manera automática.