La popular cadena de supermercados Trader Joe’s informó a todos sus clientes a través de su sitio web oficial la apertura de nuevas tiendas en distintas ciudades de Estados Unidos como parte de su plan de expansión. En ese marco, la compañía especificó que la última sucursal, anunciada el 21 de abril, se ubicará en McKinney, Texas y se convertirá en la tienda número 410 de la compañía, aunque aún se desconoce su fecha exacta de inauguración. Al momento, ya iniciaron los trabajos de preparación del local y se continuarán publicando actualizaciones a los compradores sobre su apertura. La empresa también confirmó otras aperturas en distintas zonas del país. Estas son algunas de las ciudades donde abrirán nuevas sucursales: La cadena señaló que continuará operando con el mismo modelo que caracteriza a sus supermercados, con tiendas de tamaño mediano y la incorporación Neighborhood Shares. A través de dicho programa comunitario, se donan alimentos no vendidos, pero aptos para el consumo a organizaciones locales que brindan asistencia social. Durante las próximas semanas se esperan nuevas actualizaciones sobre la fecha de apertura de cada una de las locaciones.