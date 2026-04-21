Los altos niveles de omega 3, vitamina K y ácido fólico presentes en ciertos alimentos, como la espinaca y el pescado, son fundamentales para el desarrollo neuronal y el fortalecimiento de la memoria. La inclusión de estos nutrientes en la dieta ha demostrado ser eficaz en la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, lo que resalta su importancia en la alimentación diaria. Adicionalmente, este es alimento altamente recomendado por nutricionistas y debería ser incorporado con mayor frecuencia en la rutina alimentaria, ha mostrado, según diversos estudios del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), su capacidad para contribuir a la protección de la salud cognitiva. Este alimento también ofrece beneficios significativos para el sistema digestivo y puede mejorar el rendimiento deportivo. Entre sus propiedades más notables se encuentra su función antiinflamatoria, que resulta esencial para mantener un estado de salud óptimo. El consumo de este alimento está vinculado en específico con la estimulación de las funciones del lóbulo frontal, la parte del cerebro que se relaciona con la memoria y la toma de decisiones, así lo confirmó la evidencia científica encontrada. El superalimento recomendado para la salud cognitiva es la remolacha. Esta nutritiva verdura promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, mejorando la irrigación de sangre hacia el cerebro, lo que facilitaría el funcionamiento. Existen numerosas alternativas para el consumo de esta verdura, la cual es rica en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Entre las opciones más comunes, resalta la ensalada. Además, puede ser preparada rallada, en salsas y aderezos. En cuanto a la remolacha cocida, otra de las opciones de consumo, puede ser elaborada como puré, sopa o como guarnición de platos como carne, pescado y milanesa. También es frecuente encontrarla en hamburguesas vegetales, hummus, jugos naturales y licuados. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una porción de 100 gramos de remolacha presenta la siguiente composición nutricional: Calorías totales: 43% del valor diarioGrasa total 0.2 g0%Grasa saturada 0 g0%Colesterol 0 mg0%Sodio 78 mg3%Potasio 325 mg9%Carbohidratos totales 10 g3%Fibra 2.8 g11%Azúcares 7 g-Proteína 1.6 g3%Vitamina C8%Calcio1%Hierro4%Vitamina D0%Vitamina B65%Cobalamina0%Magnesio5%