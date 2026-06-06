En esta noticia

Mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja es una opción práctica y natural que pueden implementar todos los amantes de perfumar de manera natural los ambientes de su hogar.

Este truco casero puede ponerse en práctica de forma sencilla con ingredientes que dan el presente en la mayoría de las cocinas, permitiendo crear de forma casera un aromatizante fresco y duradero.

Te puede interesar

Es oficial | Ahora Walmart cambiará los precios de todos sus productos en 2.300 locales de todo el país cuando quiera

Te puede interesar

Medida oficial | Por ley, el Registro Civil anotará a los hijos con el nombre que decida el Gobierno excepto que los padres hagan este trámite

Mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja: para qué funciona y por qué lo recomiendan

Esta mezcla funciona principalmente como aromatizante natural y neutralizador de malos olores. El aceite es la base para que el aroma perdure, el romero aporta una nota herbal y la cáscara de naranja brindará el toque cítrico para balancear.

Lo ideal es colocar la mezcla en frascos de vidrio abiertos o en difusores caseros apagados, para garantizar que los espacios siempre se encuentren perfumados.

El romero es un gran ingrediente para la preparación de aromatizantes caseros.
El romero es un gran ingrediente para la preparación de aromatizantes caseros.

Principales ventajas de mezclar aceite de oliva, romero y cáscaras de naranja

Poner en práctica esta mezcla permite

  • Perfumar ambientes, aportando aroma fresco y herbal
  • Neutralizar los malos olores en espacios cerrados
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de las comidas lipídicas
  • Generar un ambiente agradable
Medida.Oficial y confirmado | Estados Unidos ahora revocará el pasaporte de ciudadanos y extranjeros que hayan demorado esta obligación
Compras.Walmart le dice adiós a los carritos de supermercado y confirma la remodelación de 650 locales en todo el país

Cómo preparar esta mezcla casera paso a paso

Para poner en práctica esta preparación será necesario

  • Escoger un frasco de vidrio pequeño o mediano
  • Añadir aceite en un 20%
  • Agregar cáscaras de naranja a gusto, a mayor cantidad, mayor intensidad del aroma
  • Sumar romero a gusto
  • Dejar reposar la mezcla para que los aromas se concentren

Lo ideal es cambiar la preparación por una nueva cuando la fragancia comience a disminuir.