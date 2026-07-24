Los jeans forman parte del guardarropa de millones de personas, pero hay un detalle de su diseño que sigue despertando curiosidad: el pequeño bolsillo ubicado dentro del bolsillo delantero derecho.

Sin embargo, este compartimento tiene un origen histórico y una finalidad concreta que se mantiene desde hace más de un siglo, aunque con el paso del tiempo muchas personas dejaron de conocer su verdadero propósito.

¿Para qué sirve realmente el pequeño bolsillo de los jeans?

Este compartimento fue diseñado originalmente para guardar relojes de bolsillo.

Cuando los primeros jeans comenzaron a popularizarse entre trabajadores, mineros y vaqueros, muchas personas llevaban un reloj sujeto con una cadena. El pequeño bolsillo ofrecía un lugar seguro para protegerlo de golpes y evitar que se rompiera durante las tareas diarias.

Con el paso de los años, los relojes de bolsillo dejaron de ser habituales, pero el diseño se mantuvo y terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles de los jeans.

Por qué sigue presente en los pantalones actuales

Aunque su función original prácticamente desapareció, los fabricantes decidieron conservar este detalle porque forma parte del diseño clásico de los jeans.

Hoy continúa apareciendo tanto en modelos tradicionales como en versiones modernas, respetando la estética que hizo famoso a este tipo de pantalón en todo el mundo.

Qué usos tiene actualmente este pequeño bolsillo

Si bien ya no suele utilizarse para relojes, muchas personas lo aprovechan para guardar objetos pequeños que necesitan tener siempre a mano, por ejemplo:

Monedas.

Llaves pequeñas.

Auriculares inalámbricos.

Memorias USB.

Encendedores.

Anillos u otros objetos diminutos de uso cotidiano.

Su tamaño ayuda a evitar que estos elementos se mezclen con el resto de los objetos guardados en los bolsillos principales.

El detalle que pocos conocen sobre su nombre

Aunque popularmente se lo conoce como “quinto bolsillo”, dentro de la industria textil suele recibir el nombre de watch pocket o bolsillo para reloj.

Ese nombre refleja exactamente la función para la que fue creado hace más de 150 años y explica por qué, pese a los cambios en la moda, continúa presente en prácticamente todos los modelos de jeans.