Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan

Cada vez más personas buscan alternativas económicas, naturales y sustentables para mantener la casa limpia sin recurrir a productos industriales.

En ese contexto, una combinación elaborada con café usado y bicarbonato de sodio comenzó a ganar popularidad por su versatilidad.

Este preparado aprovecha las propiedades de ambos ingredientes para eliminar olores, desprender suciedad y reutilizar residuos que normalmente se desechan después de preparar café.

¿Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato?

La mezcla combina dos ingredientes con funciones complementarias.

Por un lado, el café usado aporta una textura ligeramente abrasiva que ayuda a remover suciedad superficial. Por otro, el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar malos olores y facilitar la limpieza de distintas superficies.

Gracias a estas características, muchas personas utilizan esta preparación para realizar tareas domésticas sin necesidad de emplear productos químicos agresivos .

Los principales usos de esta mezcla casera

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Entre las aplicaciones más habituales se encuentran:

Desodorizar tachos de basura.

Ayudar a eliminar olores en desagües.

Limpiar recipientes, baldes y macetas.

Remover suciedad ligera de superficies lavables.

Dar una segunda vida al café utilizado antes de desecharlo.

Su uso se volvió popular entre quienes buscan reducir desperdicios y aprovechar ingredientes que ya tienen en casa .

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para elaborar este truco casero solo se necesitan:

Café usado.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Agua.

Preparación

Colocar el café usado en un recipiente. Agregar el bicarbonato de sodio. Incorporar una pequeña cantidad de agua hasta obtener una pasta homogénea. Mezclar bien antes de utilizar.

La consistencia puede ajustarse agregando un poco más de agua o café, según la superficie que se desee limpiar.

Cómo utilizar esta preparación correctamente

La pasta puede aplicarse con una esponja o un paño suave sobre la superficie que se desea limpiar.

Se recomienda dejar actuar la mezcla durante unos minutos antes de frotar suavemente para facilitar el desprendimiento de la suciedad. Después, basta con retirar los restos utilizando un paño húmedo.

Al manipular productos de limpieza, incluso cuando se trata de preparaciones caseras, se aconseja utilizar guantes , evitar el contacto con los ojos y mantener la mezcla fuera del alcance de niños y mascotas.

Este sencillo truco demuestra que ingredientes cotidianos como el café usado y el bicarbonato de sodio pueden convertirse en una alternativa práctica para mantener distintos espacios del hogar limpios y libres de olores sin generar residuos innecesarios.