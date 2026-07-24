Mantener los vidrios impecables suele ser una de las tareas más complicadas del hogar

Mantener los vidrios limpios y brillantes suele ser una de las tareas más complicadas del hogar. Las huellas, la grasa, las manchas de agua y los residuos de jabón pueden acumularse rápidamente.

Sin embargo, existe un truco casero que cada vez gana más popularidad por su sencillez: mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental para potenciar la limpieza y recuperar el brillo de distintas superficies de vidrio .

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental?

La combinación aprovecha las propiedades de ambos ingredientes para facilitar la limpieza de superficies de cristal.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Eliminar manchas y suciedad adherida.

Limpiar huellas y marcas de dedos .

Ayudar a remover residuos de grasa .

Devolver el brillo a los vidrios.

Limpiar pequeños objetos de cristal, como frascos o mesas de vidrio.

Gracias al efecto abrasivo del bicarbonato y a los agentes limpiadores presentes en la pasta dental, esta mezcla ayuda a retirar residuos difíciles sin necesidad de utilizar productos específicos.

Mezclar pasta dental con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y cómo transforma el hogar. Fuente: Canva

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para poner en práctica este método solo se necesitan dos ingredientes:

Una cucharada de bicarbonato de sodio .

Una pequeña cantidad de pasta dental blanca.

Ambos deben mezclarse hasta obtener una pasta homogénea. Si fuera necesario, puede ajustarse la consistencia agregando o quitando un poco de agua.

Cómo aplicar este truco de limpieza

Una vez preparada la mezcla, los pasos son muy sencillos:

Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave .

Frotar el vidrio con movimientos circulares .

Dejar actuar entre uno y dos minutos .

Retirar el excedente con un paño húmedo .

Secar con un paño de microfibra para potenciar el brillo.

Este procedimiento resulta especialmente útil para limpiar mamparas de ducha, vidrios con marcas de agua o pequeños objetos de cristal que hayan perdido transparencia.

¿En qué superficies puede utilizarse?

Este método está pensado principalmente para superficies de vidrio, donde ayuda a mejorar el aspecto y facilitar la eliminación de suciedad acumulada.

Puede emplearse en:

Mamparas de baño.

Mesas con cubierta de cristal.

Frascos de vidrio.

Otras superficies de cristal con manchas o marcas.

Aunque se trata de un truco casero, no reemplaza los productos formulados específicamente para limpiezas profundas, sino que funciona como una alternativa práctica para el mantenimiento cotidiano del brillo y la limpieza del vidrio.