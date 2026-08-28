Un programa federal que debe aplicarse en el estado de Nueva York despertó dudas y cuestionamientos respecto a las autoridades estatales.

Distante a las medidas de protección de comunidades de inmigrantes, la Operación Stonegarden financia horas extra a los policías para reforzar la Patrulla Fronteriza. No se trata de una nueva medida, sino que se viene llevando a cabo desde 2023.

Nueva York refuerza los controles migratorios: ¿Cómo es la nueva operación de la Patrulla Fronteriza?

Conocida como la Operación Stonegarden , la estrategia de nivel federal financia horas extras a agentes de policías locales para ayudar en patrullajes de carreteras y vías fluviales fronterizas.

Según los registros locales, los agentes locales de Nueva York ya entregaron cerca de 24 inmigrantes a la Patrulla Fronteriza desde que inició en 2023. Las detenciones tuvieron lugar tras realizar paradas de tránsito por infracciones viales en rutas estatales.

Conocida como la Operación Stonegarden, la estrategia de nivel federal financia horas extras a agentes de policías locales para ayudar en patrullajes de carreteras y vías fluviales fronterizas. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Pagan horas extra a los policías para que colaboren con la Patrulla Fronteriza: ¿Qué opina el Gobierno estatal?

Kathy Hochul, la gobernadora del estado de Nueva York, entregó 2,7 millones para financiar la Operación Stonegarden para llevar a cabo tareas de seguridad, una decisión criticada por la reciente ley firmada por ella misma que prohíbe alianzas formales de la policía local con la agencia de inmigración.