Al momento de viajar a México desde California, Nueva York, Texas o cualquier otro sitio de Estados Unidos contar con un pasaporte americano vigente es un requisito fundamental para todos los estadounidenses.

De acuerdo con lo establecido por la legislación mexicana, para que se habilite el ingreso se exigirá de manera obligatoria la presentación de un pasaporte “válido y vigente”.

No contar con la identificación internacional necesaria puede ocasionar serios inconvenientes con las autoridades migratorias y con las aerolíneas, pudiendo traducirse incluso en la prohibición de realizar el viaje.

Cada cuánto hay que actualizar el pasaporte para viajar a México desde California, Nueva York, Texas y otros estados

Es fundamental tener en cuenta que todos los pasaportes americanos de adulto tienen una vigencia máxima de 10 años, por lo que tendrán que renovar en septiembre quienes hayan tramitado su identificación internacional antes de septiembre de 2016.

Los menores de 16 años tienen un documento con vigencia límite de 5 años, por lo que se denegará la salida del país y el ingreso a México a todos los que presenten un documento tramitado antes de septiembre de 2021.

Los pasaportes tramitados antes de septiembre de 2016 ya no son válidos para viajar.

Información clave para todas las personas que quieran viajar hacia México

El pasaporte debe contar al menos con una hoja absolutamente en blanco para poder viajar de forma aérea hacia México.

A su vez, todos los visitantes que deseen quedarse en este destino durante más de 180 días tendrán que tramitar una visa.

Otro punto esencial a considerar es que quienes viajen desde Estados Unidos con más de 10,000 dólares en efectivo u otros instrumentos monetarios deben declararlos de forma adecuada antes de salir del país, caso contrario, podrían enfrentar severas sanciones.