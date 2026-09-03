Uber confirmó el despido de 3.300 empleados de su plantilla corporativa, equivalente a cerca del 10% de esa fuerza laboral. Es el recorte más grande de la compañía desde la pandemia y no depende de la antigüedad, el desempeño ni la situación laboral de cada trabajador: alcanza a personal de distintas áreas y jerarquías por igual.

El anuncio lo realizó el CEO Dara Khosrowshahi en una comunicación interna a los empleados, donde explicó que la medida busca reducir la complejidad de la estructura organizativa. La decisión se enmarca en la creciente competencia que enfrenta la empresa en el negocio de delivery y en la carrera por los vehículos autónomos.

¿Por qué Uber despide a 3.300 empleados?

La reestructuración apunta principalmente a los mandos gerenciales: la compañía reducirá un 20% la cantidad de gerentes en todos los niveles, lo que implica la eliminación de cientos de puestos y la reasignación de otros reportes directos.

Según estimaciones de la consultora Citi, la medida generaría un ahorro cercano a los u$s 825 millones anuales, fondos que la empresa destinará a financiar su expansión en el negocio de los robotaxis, en el que ya comprometió una inversión superior a los u$s 10.000 millones.

Los principales cambios que aplicará Uber

Reducción del 20% en la cantidad de gerentes

Eliminación de la mitad de los “micro equipos” de uno o dos integrantes

Límite del trabajo remoto a solo el 1% del personal

Refuerzo del esquema híbrido de tres días presenciales por semana

Uber confirmó el despido de 3.300 empleados de su plantilla corporativa, equivalente a cerca del 10% de esa fuerza laboral. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a los empleados de Uber?

El recorte llega en un contexto de mayor exigencia laboral: la empresa pidió a la mayoría de su personal que vuelva a trabajar desde la oficina y limitó de forma drástica las excepciones para el teletrabajo remoto completo.

Uber también atraviesa cambios en su negocio de delivery, donde perdió terreno frente a DoorDash en Estados Unidos y avanza en la integración de Delivery Hero tras un acuerdo de compra por 13.000 millones de euros. La compañía, además, busca un nuevo responsable global del área.