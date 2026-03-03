La escalada en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que las fuerzas estadounidenses están golpeando con fuerza a Irán y advirtió que “la gran ola” de la ofensiva todavía no comenzó. El mandatario defendió la actuación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sostuvo que el conflicto avanza “según lo previsto” y dejó entrever que la fase más intensa de la campaña aún está por desplegarse. En una entrevista telefónica con la cadena CNN, Trump afirmó que la ofensiva militar está debilitando severamente a la estructura iraní. También aseguró que el poder militar estadounidense es “el mejor del mundo” y que está siendo utilizado con máxima capacidad estratégica. Sobre la duración del conflicto, deslizó que la operación podría extenderse varias semanas, aunque evitó precisar un calendario definitivo. La declaración que más repercusión generó fue su advertencia de que “los golpes más duros aún están por venir”, sugiriendo una intensificación de los ataques de Estados Unidos contra Irán en los próximos días. El presidente también indicó que Washington estaría implementando otras acciones paralelas, aunque no ofreció detalles específicos sobre asistencia o maniobras diplomáticas en curso. Uno de los puntos que Trump calificó como “inesperado” fue la reacción de varios países árabes tras los ataques iraníes en la región. Según explicó, naciones que inicialmente mantenían distancia comenzaron a involucrarse de forma más activa tras recibir impactos directos. La ampliación del conflicto elevó la tensión en puntos estratégicos del Golfo y reconfiguró el mapa diplomático. Analistas sostienen que este escenario puede alterar alianzas tradicionales y acelerar decisiones de defensa en estados vecinos. En paralelo, el mandatario volvió a insistir en que la amenaza nuclear iraní es el eje central de la ofensiva. Argumentó que la política estadounidense busca impedir el desarrollo de armas atómicas por parte de Teherán, una cuestión que, según dijo, bloqueó cualquier posibilidad de acuerdo diplomático. Otro elemento destacado fue la referencia a la cúpula iraní. Trump aseguró que numerosos líderes militares y estratégicos fueron eliminados en los primeros ataques, lo que —según su visión— dejó al país en una situación de incertidumbre interna. Aunque evitó identificar sucesores o figuras emergentes, señaló que la estructura de mando estaría atravesando un momento crítico. Este escenario abre interrogantes sobre la estabilidad política en Teherán y la capacidad de reorganización del régimen. El trasfondo histórico también estuvo presente en sus declaraciones, al mencionar precedentes como la operación que terminó con la vida de Qasem Soleimani, un episodio que, según el presidente, modificó el equilibrio estratégico en la región.