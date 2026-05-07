El Gobierno de Estados Unidos anticipó un endurecimiento de los operativos migratorios y confirmó que avanzará con nuevas acciones vinculadas a las denominadas “deportaciones masivas”. La advertencia fue realizada por Tom Homan, principal responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump. Las autoridades estadounidenses señalaron que los primeros objetivos serán inmigrantes que ya cuentan con órdenes finales de deportación o captura migratoria pendientes. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementará operativos en ciudades y estados que limitan la cooperación con autoridades federales. Tom Homan aseguró que el Gobierno priorizará a personas que ya poseen órdenes activas emitidas por tribunales migratorios estadounidenses. Entre los perfiles principales buscados por el ICE aparecen: Las autoridades federales también indicaron que los operativos podrían ampliarse a otros inmigrantes en situación irregular encontrados durante las redadas federales. La Administración Trump explicó que el incremento de agentes permitirá ampliar controles y operativos en calles, centros de trabajo y distintas zonas urbanas. Según las declaraciones oficiales, el ICE continuará enfocándose principalmente en inmigrantes considerados prioritarios por razones de seguridad pública o por incumplimientos previos ante tribunales migratorios federales.