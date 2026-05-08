Uno de los problemas más comunes en un sinfín de hogares es la acumulación de polvo, huellas y pequeñas manchas en la pantalla del televisor. En ese marco, limpiarla correctamente es clave para mantener una buena calidad de imagen y evitar daños. Si bien existe un sinfín de productos de limpieza que pueden utilizarse, cada vez son más quienes prefieren optar por alternativas naturales. En esta tendencia de usar materiales suaves y una mezcla simple, existe una fórmula ultra sencilla de aplicar que, de utilizarla de manera correcta, puede ser ideal para este fin. Para limpiar la pantalla de la televisión sin dejar rayas o manchas, lo aconsejable es utilizar agua y un paño de microfibra, que es el material recomendado para evitar cualquier tipo de raya o manchas sobre superficies. Este truco casero se posiciona entonces como una alternativa ideal para quienes buscan mantener su pantalla reluciente de forma económica. En general, para llevar a cabo esta tarea se aconseja evitar Como las pantallas modernas tienen recubrimientos delicados, un método simple y suave suele ser la mejor opción.