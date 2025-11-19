En esta noticia
Asia atraviesa una fase de inestabilidad marcada por disputas territoriales, movimientos militares y choques diplomáticos que involucran a las principales potencias del continente. En este contexto, la tensión entre China y sus vecinos aumentó de manera abrupta, encendiendo alarmas en gobiernos aliados y organismos internacionales.
Dentro de este panorama más amplio, Beijing redirigió su presión hacia un país clave de la región y reforzó su posición sobre un territorio estratégico cuyo desenlace podría definir el primer punto de quiebre del conflicto.
¿Cuál es el nuevo enemigo elegido por China y qué desencadenó la escalada?
China fijó su respuesta en Japón después de que la primera ministra Sanae Takaichi sugiriera que un ataque chino a Taiwán podría activar una intervención militar japonesa. Beijing consideró esa postura como una amenaza directa y reaccionó con medidas inmediatas.
Entre ellas: prohibiciones de viaje para empleados estatales, suspensión de tours, cancelación de un foro diplomático histórico y retrasos en estrenos de cine japonés. En varias provincias, las empresas estatales recibieron órdenes de frenar cualquier solicitud de viaje a Japón.
Medidas adoptadas por China
- Bloqueo de viajes corporativos a Japón.
- Cancelación de tours turísticos y estudiantiles.
- Postergación del Beijing-Tokyo Forum por primera vez desde 2005.
- Demoras en estrenos y proyectos de cine japonés.
¿Qué país puede caer primero y por qué el foco está en Taiwán?
El territorio en mayor riesgo es Taiwán, pieza central de la disputa. China afirma su soberanía sobre la isla y amenaza con usar la fuerza si persiste la resistencia a la unificación. Para Japón, la caída de Taiwán significaría perder rutas marítimas críticas y alterar su seguridad nacional.
Sin embargo, los efectos de la respuesta china ya se sienten en Japón: cayeron acciones del sector turístico, se suspendieron visitas de estudiantes chinos (que representan el 37% de los extranjeros en sus universidades) y las últimas conversaciones diplomáticas no mostraron avances para contener la crisis.