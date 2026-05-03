En Indiana las regulaciones estatales establecen el procedimiento protocolar que debe llevarse a cabo el registrar el nombre y el apellido de un bebé recién nacido, detallando en qué situaciones la ausencia de un trámite legal crucial puede determinar que sólo se registre con el apellido de su madre. Según lo indican las autoridades, el niño puede ser anotado con el apellido del padre o de la madre siempre y cuando previamente sus progenitores hayan establecido legalmente la paternidad. Caso contrario, el padre del bebé no será nombrado en su acta de nacimiento y tampoco podrá heredarle su apellido, sino que será automáticamente inscripto con el de la madre. Existen dos caminos válidos para poder establecer la paternidad de un niño. El primero es mediante matrimonio, pues cuando los padres de un bebé estén casados antes de su nacimiento, ante la ley se presume que el esposo de la madre es el padre del niño. Lo mismo ocurre si el bebé nace antes del día 300 de que se haya terminado la unión. En el segundo caso, se debe realizar una declaración jurada de paternidad, que puede efectuarse “Si usted completa la Declaración Jurada de Paternidad con anterioridad al acta de nacimiento, el niño podría llevar el apellido de su padre y usted se evita el trabajo y el gasto de cambiarlo más adelante”, indican las autoridades. Sí, tan sólo el casamiento legal establece la paternidad de manera automática. La indicación para quienes conviven, viven juntos o incluso para quienes planean casarse es efectuar la declaración de paternidad por las vías antes mencionadas.