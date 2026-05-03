El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su plataforma oficial las repercusiones que podría acarrear el recibir un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” sin una respuesta oportuna respecto a las cuentas bancarias de un deudor. El embargo constituye el derecho legal que posee la entidad para confiscar la propiedad de un contribuyente que ha incumplido con su obligación tributaria en los plazos establecidos. Por lo tanto, al recibir un aviso que indique la intención de embargar una cuenta bancaria, es imperativo establecer contacto lo antes posible para elaborar un plan bipartito que evite dicha medida, dado que, de llevarse a cabo, los fondos serán congelados y, posteriormente, podrían ser confiscados. En situaciones donde no se alcanzan acuerdos de pago y se disponga un embargo contra una cuenta bancaria, el Código de Impuestos Internos (IRC) establece que la agencia debe esperar 21 días antes de llevar a cabo la acción de incautación de fondos y tarjetas de débito asociadas. Si transcurridos los 21 días la obligación no se resuelve de manera alternativa, los fondos serán incautados y utilizados para cubrir el saldo pendiente. Es importante señalar que esta medida por lo general no afecta al dinero depositado después de que se impuso el embargo. “La temporada de espera sirve para brindarle tiempo a usted para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto, o notificarle al IRS de errores en el embargo,” sostiene la agencia. Un embargo -ya sea bancario o de cualquier índole- podría quedar sin efecto cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones: