La visa americana y el pasaporte son documentos esenciales para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una excepción para presentarlos, las autoridades los solicitarán en los controles correspondientes para poder habilitar el viaje. En ese sentido, existe un país que cuenta con requisitos flexibles para las visitas, por lo que dispone de una serie de permisos alternativos que pueden presentarse en estos casos e igualmente serán considerados válidos cuando el traslado se realice por tierra o mar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explica en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar, aunque pueden utilizar su pasaporte para constatar la identidad, cuentan además con la opción de presentar cualquiera de estas credenciales En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar. Aunque Estados Unidos y Canadá se caracterizan por mantener un régimen flexible de entradas y la visa no es necesaria para el turismo, en los siguientes casos será necesario contar con una visa americana “No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía", detallan las autoridades. Sin embargo, es esencial poder evidenciar a los oficiales de CBP relaciones sólidas con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia en el país no declarada.